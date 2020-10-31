США предложили отправить в Карабах миротворцев из Скандинавии
«Мы работаем с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования миротворческих сил, которые можно было бы разместить в регионе для поддержания режима прекращения огня», — привело слова представителя Белого дома на своем сайте радиостанция «Общественное радио Армении».
О`Брайен заявил, что добиться прекращения ведения боевых действий в Нагорном Карабахе без вмешательства миротворческих сил или наблюдателей из других стран невозможно. При этом он исключил присутствие там военных из стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
«Царьград» напомнил, что это не первая попытка США остановить перестрелку в Нагорном Карабахе. После достигнутых договоренностей стороны вновь обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили столкновения.
Ранее президент России Владимир Путин напомнил, начало истории конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Он заявил, что Москва выступает за передачу семи захваченных районов под власть Баку и придание республике особого положения для связи с Арменией. По словам российского лидера, простого решения у этого конфликта нет. Но мирного урегулирования можно добиться путем баланса при учете интересов обеих сторон.