США предложили отправить в Карабах миротворцев из Скандинавии

Посредничество Турции для разрешения ситуации в Нагорном Карабахе — это неудачная инициатива для Армении. США поддерживают предложение направить в регион миротворцев из стран Скандинавии. С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен во время встречи с армянской диаспорой в Лос-Анджелесе.

«Мы работаем с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования миротворческих сил, которые можно было бы разместить в регионе для поддержания режима прекращения огня», — привело слова представителя Белого дома на своем сайте радиостанция «Общественное радио Армении».

О`Брайен заявил, что добиться прекращения ведения боевых действий в Нагорном Карабахе без вмешательства миротворческих сил или наблюдателей из других стран невозможно. При этом он исключил присутствие там военных из стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Царьград» напомнил, что это не первая попытка США остановить перестрелку в Нагорном Карабахе. После достигнутых договоренностей стороны вновь обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили столкновения.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, начало истории конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Он заявил, что Москва выступает за передачу семи захваченных районов под власть Баку и придание республике особого положения для связи с Арменией. По словам российского лидера, простого решения у этого конфликта нет. Но мирного урегулирования можно добиться путем баланса при учете интересов обеих сторон.