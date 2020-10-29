«Этот узел сложно завязан»: Путин рассказал, как достичь мира в Карабахе

«Наша позиция является открытой абсолютно о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что этнические столкновения в этом регионе начались еще во время Советского Союза. Но тогда власти не приняли никаких мер, чтобы обеспечить безопасность людей. Чтобы не допустить резни, армяне взяли оружие.

«Хорошо они поступили или плохо, но первоначально посылом к их действиям были эти негативные события на этнической почве. Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах, а еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении. Хорошо это или нет?» — поинтересовался президент России.

Он также отметил, что сейчас Баку утверждает, что территориальная принадлежность этих семи районов не имеет отношения к этническому конфликту. Там называют эти земли исконно азербайджанскими и требуют их вернуть.

«Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан», — оценил сложившуюся ситуацию Путин.

По его словам, урегулирование конфликта возможно только при соблюдении баланса интересов обеих конфликтующих сторон.

Вооруженный конфликт в зоне соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха продолжается второй месяц. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Россия и США уже дважды предпринимали попытки договориться о гуманитарном перемирии, чтобы стороны могли обменяться пленными и начать диалог. Но стрельба в регионе продолжается.