США предложили новые санкции против России «при вторжении на Украину»

Сенатор США и глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести новые санкции против России — они вступят в силу в случае «вторжения на Украину». Об этом сообщил портал Axios, сославшись на поправки к оборонному бюджету.

Документ требует от американского лидера принять санкции, а также запретить въезд военных и сотрудников разведки из России на территорию США. Кроме того, инициатива сенатора подразумевает наращение военной мощи Украины.

Если предложение Менендеса получит поддержку, санкции направят на российские банки, госучреждения, нефтегазовый сектор и компании, добывающие полезные ископаемые.

Помимо этого, возможны ограничения против всех лиц и предприятий, которые участвуют в проекте газопровода «Северный поток — 2». Санкционная атака касается и размещения суверенного долга России.

В России спрогнозировали разрыв дипломатических отношений с американской стороной. Это может случиться в случае непризнания выборов в РФ.