Джабаров спрогнозировал разрыв дипломатических отношений с США в случае непризнания выборов в РФ
Сенатор спрогнозировал разрыв дипломатических отношений с США в случае непризнания выборов в России
Одобрение Конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если на них будет баллотироваться президент РФ Владимир Путин, может привести к разрыву российско-американских отношений. Такое заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Я убежден, что этот документ не пройдет. Но если резолюция будет принята, это приведет к разрыву отношений России с США», — сказал он, его процитировало РИА «Новости».
Сенатор посчитал предложенную резолюции лишенной какого-либо здравого смысла и циничной.
Ранее конгрессмены Джо Уилсон и Стив Коэн внесли на рассмотрение палаты представителей Конгресса США предложение не признать Владимира Путина президентом России, если он претендовать на этот пост в 2024 году. Авторы этой инициативы почитали, что поправки в Конституцию РФ якобы были приняты с нарушением законов.
Если Конгресс примет резолюцию, то документ будет носить рекомендательный характер.