Мир 26 ноября 2022, 07:29 «Миллиарды утекают». Американцы потребовали отказаться от поддержки Украины Читатели Breitbart раскритиковали власти США за новый транш Украине РИА «Новости»

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Американцы призвали власти США отказаться от военной помощи Украине. Критические комментарии читателей опубликовало издания Breitbart.

Пользователь trl заявил, что не давал разрешения «сбрасывать налоги» на Украину. Он назвал транши грабежом своего поколения». Amy Smyth призвала немедленно прекратить финансировать конфликт на Украине.

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«Все эти миллиарды куда-то утекают, а мы даже не ведем учета, куда уходят эти деньги. Вот что самое возмутительное!» — написал Gert B Frobe.

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Комментатор jackystrope предложил на каждый снаряд, который отправляется в Киев, сажать три-четыре нелегальных иммигранта.

Издание напомнило, что в новый транш Украине на 400 миллионов долларов входит оборудование для ПВО, вооружение и боеприпасы.

Ранее США направили в бюджет Украины транш на 1,5 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.