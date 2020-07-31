США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов на военную помощь

Новый законопроект по оказанию финансовой помощи Украине рассмотрят в США. Он предполагает выделение 300 миллионов долларов ежегодно на военную помощь, в том числе на оружие.

Законопроект внесли сенаторы от Демократической и Республиканской партий, сообщает РИА «Новости». Он также предполагает финансовые отчисления в размере четырех миллионов долларов на обучение украинских офицеров.

Сейчас Пентагон также помогает Украине деньгами, но пока сумма составляет 250 миллионов долларов в год. Предложение сенаторов закрепит обязательства по финансовым выплатам законодательно.

Законопроект касается не только денежной стороны вопроса. Также он предусматривает назначение нового посланника США на переговорах по вопросам Украины и других стран Причерноморского региона. Кроме того, будет создана рабочая группа по коммуникациям с Украиной и другими Европейскими странами.

Ранее сообщалось о завершении украино-американских учений в Черном море. Они проходят ежегодно с 1997 года. В 2020 году в учениях приняли участие две тысячи военнослужащих, 26 кораблей, а также 19 самолетов и вертолетов из других стран.