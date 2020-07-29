Украинско-американские военные учения завершились в Черном море

Командующий украинскими ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа отметил, что такие мероприятия организуются с 1997 года. Он пояснил, что для Украины учения служат одним из ключевых инструментов для вступления в НАТО.

В нынешнем году в маневрах приняли участие две тысячи военнослужащих, 26 кораблей, а также 19 самолетов и вертолетов из нескольких стран. Кроме Штатов и Украины среди этих государств оказались Грузия, Румыния, Турция, Болгария, Испания и Норвегия, информирует сайт «Политика сегодня».

Накануне мероприятия Франция отказалась от участия по причине распространения коронавирусной инфекции.