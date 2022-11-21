Мир 21 ноября 2022, 00:23 США поверили Зеленскому из-за его нереального голливудского сценария со счастливым концом Экс-сотрудник Госдепа Киммейдж: США потеряют интерес к Зеленскому из-за нереальных целей РИА «Новости»

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США могут потерять интерес к Украине и Владимиру Зеленскому, когда поймут, что придуманный украинским президентом сценарий в голливудском стиле невозможно реализовать. Об этом журналу Newsweek заявил профессор истории Католического университета Америки и бывший сотрудник госдепартамента Майкл Киммейдж.

«Единственный риск, который может ждать Зеленского, связан с голливудским нарративом, будто украинский конфликт ждет счастливый и быстрый конец, а этого не предвидится», — сказал он.

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По мнению Киммейджа, американское правительство искренне верит, что Украина способна победить Россию в кратчайшие сроки. Этим мифом профессор объясняет и популярность Зеленского в европейских странах. Но политик уверен, что киевским властям будет все труднее поддерживать этот миф, поэтому президенту пора искать «другую опору».

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Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус считает, что украинский лидер вынуждает Соединенные Штаты принимать решения, противоречащие их национальным интересам. По его мнению, Джо Байден пытается сохранить равновесие между военной поддержкой Украины и «недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США».