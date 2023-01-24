Мир 24 января 2023, 22:09 США потребовали от Зеленского сменить тактику боя после ряда поражений ВСУ — СМИ CNN: США недовольны поражениями ВСУ и потребовали от Зеленского сменить тактику боя РИА «Новости»

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Запад выразил недовольство неудачами украинских вооруженных сил в Артемовске и потребовал от президента Украины Владимира Зеленского сменить тактику ведения боевых действий. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

«Американские и западные официальные лица призывают Украину сместить акцент с жестоких многомесячных боев в восточном городе Артемовск и вместо этого отдать приоритет потенциальному наступлению на юге страны», — говорится в статье.

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Западные чиновники потребовали воспользоваться «новой военной техникой на миллиарды долларов» которые поставили на Украину союзники. Об этом Зеленского лично просили заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, замгоссекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Кол в ходе визита в Киев.

По данным издания, украинский президент не согласен с требованиями Запада.

ВСУ потеряли почти все дороги в Артемовск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Украинские военные могут попасть в населенный пункт только по одной дороге.