Мир 03 февраля 2023, 18:03 США потребовали от Турции сократить торговлю с Россией Bloomberg: США надавили на Турцию и ОАЭ для сокращения импорта в Россию РИА «Новости»

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Власти США обратились к руководству Турции и Объединенных Арабских Эмиратов с требованием сократить объемы поставок товаров в Россию, подпадающих под действие санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Собеседники уточнили, что с визитом в Турцию приезжал заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон. В ходе переговоров он предупредил о последствиях за передачу товаров российским покупателям, подлежащих санкционному контролю.

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По оценке экспертов, только с марта по октябрь 2022 года турецкие экспортеры передали в Россию товаров на сумму около 800 миллионов долларов.

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ОАЭ стали второй страной, куда приехал представитель американского Минфина. Нельсон заявил, что у США вызывает опасения обход Россией санкций, введенных против банковской системы. Источники отметили, что некоторые российские компании, связанные с оборонно-промышленным комплексом, перенесли свои активы в ОАЭ.

О существенном увеличении роста товарооборота России с Китаем и Турцией после введения санкций со стороны Запада ранее сообщила газета The New York Times. Авторы отметили, что эти показатели оказались рекордными и покрыли отмену экспорта и импорта со странами Евросоюза.