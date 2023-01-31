Деньги 31 января 2023, 23:46 Экономика России выстояла перед западными санкциями — NYT NYT: объемы внешней торговли России вернулись к показателям до февраля 2022 года РИА «Новости»

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Российская экономика быстро адаптировалась к введенным против нее санкциям стран Запада, а предприниматели нарастили объемы внешней торговли до уровня февраля 2022 года. Об этом говорится в статье газеты The New York Times.

Авторы материала отметили, что разорвать или сократить торговые связи с российскими партнерами многим мировым предпринимателям оказалось очень сложно. По данным европейских специалистов, менее 9% фирм из стран G7 прекратили всяческие отношения с российским бизнесом.

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От введенных против России санкций в выигрыше оказались Китай и Турция. Предварительные данные по взаимному товарообороту с этими странами оказались рекордными, что полностью покрыло резкое снижение экспорта и импорта со странами Евросоюза.

Кроме того, увеличились поставки потребительской техники через Белоруссию, Армению и Казахстан, что только подтвердило отсутствие эффективности западных санкций против российской экономики.

Свою роль здесь также сыграли сохранившаяся зависимость от российских энергоносителей и решения Центрального банка по удержанию курса рубля, удержавшие ситуацию на финансовых рынках.

Качественное улучшение ситуации в экономике России признал Международный валютный фонд (МВФ). Организация пересмотрела в положительную сторону свой прогноз на 2023 год. Вместо падения на 2,3% российской экономике пообещали рост на 0,3%.