Мир 04 апреля 2024, 01:39 США потратили сотни миллиардов на войну, которую даже не объявили — Карлсон Журналист Карлсон: США потратили сотни миллиардов на необъявленную войну с РФ РИА «Новости»

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Правительство США потратило сотни миллиардов долларов на ведение войны против России, которую даже не объявляли. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в соцсети X.

«После того как Байден стал президентом, правительство США потратило сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против РФ. За все это время никто толком не объяснил цель этой войны», — отметил он.

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По мнению Карлсона, украинская сторона не сможет победить в конфликте, потому что у России больше возможностей и ресурсов. Он подчеркнул, что за пределами Америки «нет ни одного информированного человека», который верил бы в победу Украины.

Ранее Карлсон заявил, что присоединение Крыма к России прошло демократическим путем. На полуострове провели референдум, жители проголосовали за вхождение в состав РФ.