Мир 25 мая 2023, 20:54 США поставили Украине условия по применению поставленного оружия Пентагон: США не разрешали Украине применять поставленное оружие для диверсий в России РИА «Новости»

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Украине рассказали о правилах, которым она должна следовать при применении поставленного американцами оружия. Соединенные Штаты запретили его использовать для вылазок на российскую территорию. На это указал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщил ТАСС.

Милли уточнил порядок применения ВСУ западного вооружения на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия. Совещание группы прошло в онлайн-формате.

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«Правила, которые мы установили с украинцами, состоят в том, чтобы не использовать предоставленную Соединенными Штатами технику для нападений на территорию Россию», — сообщил Милли.

По его словам, военные пока только выясняют, применялось ли американское оружие при вылазках диверсантов в Белгородской области.

«Прямо сейчас у меня нет ответа», — сказал генерал.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что западные покровители требуют от ВСУ успехов на поле боя. Они накачали Украину оружием уже более чем на 65 миллиардов долларов.