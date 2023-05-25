Мир 25 мая 2023, 18:08 Запад накачал Украину оружием и усилил эскалацию конфликта Шойгу: страны Запада накачали Украину оружием более чем на 65 миллиардов долларов U.S. Department of Defense

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Западные покровители требуют от ВСУ успехов на поле боя. Они накачали Украину оружием уже более чем на 65 миллиардов долларов. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ, передал ТАСС.

«Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов», — сказал Шойгу.

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По его словам, Запад заставляет ВСУ воевать «до последнего украинца».

Шойгу обратил внимание, что в карательных операциях участвует свыше 2,5 тысячи иностранных наемников. Противник не гнушается террористическими методами борьбы — диверсиями и громкими убийствами.

Министр подчеркнул, что все это приводит к эскалации и затягиванию конфликта.

Шойгу особо отметил, что американские власти создают очаги напряженности у границ государств, входящих в ОДКБ.

Заседание совета министров обороны ОДКБ прошло в четверг, 25 мая, в Минске.