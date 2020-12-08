США поставили на Украину военное оборудование на рекордную сумму

В этом году Украина получила от Соединенных Штатов военное оборудование на 510 миллионов долларов — это самый высокий показатель за всю историю. В прошлом году цифры были в два раза меньше.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на доклад Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, в 2019 году Украина получила американское военное оборудование на сумму 272,4 миллиона долларов. Годом ранее — на 250,7 миллиона долларов, а в 2017 году — на 207,7 миллиона долларов.

Штаты снабжали в этом году своим военным оборудованием Литву (136,5 миллиона долларов), Грузию (62,8 миллиона долларов), Латвию (38,1 миллиона долларов) и Молдавию (11,5 миллиона долларов). Американское оружие получили Туркмения, Казахстан, Эстония, Азербайджан и Армения. Стоимость поставок в эти страны оказалась гораздо меньше, чем в перечисленные выше государства.

Летом в Вашингтоне предложили ежегодно выделять Киеву 300 миллионов долларов на военную помощь. Пентагон и сейчас помогает Украине деньгами, но пока меньшей суммой.