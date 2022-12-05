Мир 05 декабря 2022, 07:16 США послали Украине сигнал насчет Путина и Крыма Time: президент США Байден призвал Зеленского начать переговоры с Россией по вопросу Крыма Twitter

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Президент США Джо Байден сделал сигнал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, намекнув на необходимость смириться с потерей Крыма и приступить к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в материале для издания Time написал американский аналитик Джозеф Иоффе.

«Байден сделал Зеленскому тонкий намек, что ему пора начинать диалог с Путиным», — говорится в статье.

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Иоффе отметил, что западные страны поддерживают Украину в основном из личных корыстных побуждений.

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«Никто не хочет мерзнуть или умирать за украинский народ. Германия и Франция пытались начать диалог уже с первого дня. Вероятно, лидеры Европы устали от происходящего за девять месяцев», — написал автор.

Иоффе добавил, что оппозиция в Республиканской партии США настаивает на невмешательстве в ситуацию на Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что конфликт Украины и России возможно завершить только за столом переговоров, а не силовым путем.