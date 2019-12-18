«Близкий к успешному завершению газопровод между Россией и Германией указывает сразу на две вещи. Первое — провал попыток США участвовать в экономической войне посредством санкций против России. Второе — отказ Европы и отстранение США в сфере европейских экономических и торговых отношений», — заявил Беннет.

По словам собеседника «360», теперь отношение ЕС к России улучшится. И появится реальная вероятность того, что Вашингтон попытается уничтожить «Северный поток — 2» чужими руками.

«ЦРУ США и наемные армии могут постараться сорвать или уничтожить газопровод, используя посредников или террористических подрядчиков в Израиле или Саудовской Аравии. Глобалисты, как финансист Джордж Сорос, могут также финансировать агрессивные политические кампании против России», — рассказал бывший офицер службы психологических операций армии США.

При этом глава Штатов, утверждает Беннет, не планировал санкции, затрагивающие газопровод. Но к сожалению, из-за угрозы импичмента Дональд Трамп был просто вынужден пойти на ограничения, несмотря на то, что это противоречит личным желаниям лидера США и всех американцев. Вашингтон, по совам собеседника «360», должен проводить политику дружбы и сотрудничества с Москвой.

Именно это в свое время предлагал Борис Ельцин Биллу Клинтону, отметил Беннет. Тогда была лучшая в истории возможность для России, Европы и США объединиться в глобальный альянс против коммунистического Китая и назревающего терроризма. Однако Вашингтон отказался от политики дружбы с Москвой. Последняя это быстро поняла и вынесла урок из бомбардировки Югославии и свержения украинского правительства Штатами. После этого РФ укрепилась в военном и экономическом отношениях, а также показала свое превосходство на таких территориях, как Сирия.

Европа также извлекла урок из предательства Ирана со стороны США и признала, что Вашингтону доверять нельзя.

«Россия же продемонстрировала превосходную международную политику, показав, что заинтересована в дружбе со всеми странами и отказывается выбирать любимчиков. Многие в Европе отказались от Штатов в качестве надежного партнера», — заключил Беннет.

По словам двух собеседников Bloomberg, у США уже практически нет рычагов влияния на Россию в вопросе «Северного потока — 2». При этом Вашингтон планирует создавать препятствия для осуществления других российских энергетических проектов.

Ранее «360» опубликовал рассказ депутата бундестага о том, как AfD защищает газопровод от санкций США.