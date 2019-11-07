Депутат бундестага Вальдемар Гердт рассказал «360», что сегодня его партия «Альтернатива для Германии» (AfD) дебатирует по вопросу о «Северном потоке — 2». Политики хотят защитить от санкций США немецкие фирмы, имеющие отношение к газопроводу. Так Германия обеспечит энергетическую безопасность не только себе, но и всей Европе.

«Есть реальная угроза со стороны США, что немецкие фирмы, задействованные в „Северном потоке — 2“, включат в санкционный список. В принципе, уже такие фирмы есть», — заявил «360» Вальдемар Гердт. Именно поэтому депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» называет подготовленный вместе с коллегами законопроект очень своевременным. А в самом документе газопровод значится как «неотъемлемый элемент энергоснабжения Германии», который «в первую очередь служит интересам ФРГ и Европы».

Документ позволит защитить наши фирмы, наши интересы и энергетическую безопасность всей Европы — не только Германии Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Суть законопроекта в том, чтобы правительство Германии выделило льготные кредиты и всячески поддерживало предприятия, если американские санкции будут влиять на их экономику. «Федеральное правительство должно защищаться от политического давления США», — говорится в законопроекте.

«Я, конечно, почти уверен, что законопроект не пройдет, но идут дебаты и мы будем поднимать этот вопрос дальше. По опыту нашей работы могу сказать, что таким поведением мы заставим нашу коалицию быстренько принять что-то, чтобы не отдавать нам — AfD — пальму первенства в этом вопросе. В этом как раз и состоит работа оппозиции — гнать впереди себя правящие партии», — заключил Гердт.