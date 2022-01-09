США пообещали «жесткий ответ» России в случае «дальнейшей агрессии» в сторону Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о «жесткий ответ» в случае «дальнейшей агрессии России в отношении Украины». Об этом он сообщил в ходе разговора верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распространенное заявление руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность координации действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что любая дальнейшая агрессия России в отношении Украины приведет к жесткому ответу», — говорится в тексте распространенного заявления.

Помимо Украины, Блинкен и Боррель в телефонном разговоре затронули темы сотрудничество между Штатами и Евросоюзом и конфликтную ситуацию между Литвой и Китаем.

Евросоюз не останется нейтральной стороной на предстоящих переговорах между Россией и НАТО по гарантиям безопасности, заявил на этой неделе Боррель. Переговоры между Россией и США пройдут 10 января в Женеве, а 12 января состоятся переговоры между Советом России и НАТО в Брюсселе.