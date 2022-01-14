Для определения дальнейших действий после серии встреч в Европе США намерены оставаться в контакте со своими союзниками и с Россией. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Штаты готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия. так и к развитию событий по конфронтационному сценарию. Его слова привели РИА «Новости».

«Обсуждения были откровенными и прямыми, они были полезными. Они дали нам и нашим союзникам пищу для размышлений, они дали России пищу для размышлений. Мы сейчас все обдумаем, проконсультируемся с нашими союзниками и партнерами относительно того, как двигаться дальше», — сказал Салливан.

По его словам, США останутся на связи с Россией для планирования дальнейших шагов. При этом он сказал, что новые встречи назначены не были.

Салливан заявил, что США готовы добиваться прогресса за столом переговоров по важным вопросам, вызывающим озабоченность у Вашингтона.

«И мы готовы предпринять необходимые и должные шаги для защиты наших союзников, поддержки наших партнеров, для мощного ответа на любую неприкрытую агрессию, если таковая случится», — подчеркнул советник.

Реакцию РФ на прошедшие консультации он назвал противоречивой, отметив, что разные комментаторы подавали как оптимистические, так и пессимистические сигналы.

Также Салливан заявил, что США дадут решительный ответ, если Россия будет двигаться в направлении размещения сил в Латинской Америке.