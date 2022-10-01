Посольство РФ обвинило США в «голословной демонизации» России | 360°

Общество 01 октября 2022, 08:57 Поделиться Telegram

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Viber Посольство РФ обвинило США в «голословной демонизации» России Посольство РФ: США пытаются замести под ковер вопросы о диверсиях на «Северных потоках» Danish Defence

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Белый дом пытается не отвечать на вопросы о том, кому выгодны диверсии на «Северных потоках», отметили в посольстве РФ в США. Дипломаты, в частности, указали на противоречивые высказывания помощника американского президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

«С одной стороны чиновник подчеркнул необходимость всестороннего анализа инцидента в Балтийском море и отказался „спекулировать о виновных в очевидном акте саботажа“. Буквально тут же, противореча самому себе и элементарной логике, безапелляционно исключил причастность США и их союзников по НАТО в организации атак», — сообщили представители посольства в Telegram.

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В дипмиссии отметили, что такие заявления, как и попытка Дж.Салливана перевести внимание на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны России, — пример «голословной демонизации» нашей страны.

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«Видим в нем глубоко укоренившуюся в Вашингтоне русофобию и желание манипулировать общественным мнением», — подчеркнули в посольстве.

По мнению представителей дипмиссии, США просто стараются замести под ковер неудобные вопросы о том, кому на самом деле выгоден разрыв энергосвязей России и европейских стран.

«Призываем к всестороннему и объективному изучению всех обстоятельств этого чрезвычайного происшествия», — заключили российские дипломаты.

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