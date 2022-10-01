Посольство РФ обвинило США в «голословной демонизации» России | 360°

Все новости

Общество

01 октября 2022, 10:29

Более 30 рейсов отменили и задержали в Москве из-за тумана

Мир

01 октября 2022, 10:08

Смена правительства не изменит отношения Италии к России — Берлускони

Реклама

Эксклюзив

01 октября 2022, 10:05

Подмосковье передало спасателям ДНР две пожарные машины

Власть

01 октября 2022, 09:54

Путин поздравил с Днем сухопутных войск личный состав и ветеранов

Мир

01 октября 2022, 09:52

Зеленского призвали покаяться за слова о холокосте

Мир

01 октября 2022, 09:47

Турция заявила, что не может поддержать вхождение в состав России новых субъектов

Мир

01 октября 2022, 09:31

Недружественные России страны устроили демарш на конференции ЮНЕСКО

Здоровье

01 октября 2022, 09:29

Таиланд отменил все коронавирусные ограничения на въезд в страну

Спецоперация

01 октября 2022, 09:21

Более 160 ошибочно мобилизованных выявили в Белгородской области

Общество

01 октября 2022, 08:57

Посольство РФ обвинило США в «голословной демонизации» России

Посольство РФ: США пытаются замести под ковер вопросы о диверсиях на «Северных потоках»

Читать 360tv в

Белый дом пытается не отвечать на вопросы о том, кому выгодны диверсии на «Северных потоках», отметили в посольстве РФ в США. Дипломаты, в частности, указали на противоречивые высказывания помощника американского президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

«С одной стороны чиновник подчеркнул необходимость всестороннего анализа инцидента в Балтийском море и отказался „спекулировать о виновных в очевидном акте саботажа“. Буквально тут же, противореча самому себе и элементарной логике, безапелляционно исключил причастность США и их союзников по НАТО в организации атак», — сообщили представители посольства в Telegram.

Реклама

В дипмиссии отметили, что такие заявления, как и попытка Дж.Салливана перевести внимание на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны России, — пример «голословной демонизации» нашей страны.

Реклама

«Видим в нем глубоко укоренившуюся в Вашингтоне русофобию и желание манипулировать общественным мнением», — подчеркнули в посольстве.

По мнению представителей дипмиссии, США просто стараются замести под ковер неудобные вопросы о том, кому на самом деле выгоден разрыв энергосвязей России и европейских стран.

«Призываем к всестороннему и объективному изучению всех обстоятельств этого чрезвычайного происшествия», — заключили российские дипломаты.

США

Газопровод Северный поток — 2

Россия

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама