США пообещали Украине поддержку при конфликте с Россией

Министр обороны Украины Андрей Таран созвонился со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Пентагон пообещал Киеву военную поддержку «в случае эскалации российской агрессии». Об этом сообщил сайт Минобороны Украины.

«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину одну и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Таран отметил, что звонок Остина — это «яркая демонстрация проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины».

В начале 2021 года звания украинских военных перевели на стандарты НАТО. Для этого внедрили перечень кодов военных рангов альянса. Тогда Таран заявил, что это решение стало еще одним шагом к тому, чтобы обеспечить совместимость с военными НАТО. По словам министра, коды помогут изменить в Вооруженных силах Украины систему управления советского образца на современную.