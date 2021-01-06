Воинские звания на Украине подогнали под стандарты НАТО

Звания украинских военных перевели на стандарты НАТО. Для этого внедрили перечень кодов военных рангов альянса. Приказ подписал министр обороны страны Андрей Таран, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«Приказом министра обороны Украины внедряется перечень кодов военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116. Указанный перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных сил Украины военным рангам НАТО», — заявил Таран.

Он добавил, что это принятое решение стало еще одним шагом, обеспечивающим совместимость с военными альянса. По словам министра, коды помогут изменить систему управления советского образца на современную.

«Фактически это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению», — заключил Таран.

Ранее Украина обозначила вступление в НАТО главной целью внешней политики. Теперь власти должны достичь полной совместимости своих Вооруженных сил с армией альянса.