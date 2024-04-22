22 апреля 2024, 23:21
США пообещали Украине новый пакет военной помощи
Байден пообещал Зеленскому вскоре выделить Украине новый пакет помощи
Президент Украины Владимир Зеленский получил от Джо Байдена обещание о «скорой» передаче ВСУ новых пакетов «оборонной помощи». Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Президент США в ходе телефонного разговора с Зеленским подчеркнул свою приверженность поддержке Украины по мере того, как она обороняется на поле боя.
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«Байден сообщил, что как только сенат примет, <…> администрация быстро предоставит значительные новые пакеты оборонной помощи», — отметили в заявлении.
В первую очередь американские власти предпримут все усилия, чтобы ВСУ могли обеспечить «свои неотлагательные потребности» в противовоздушной обороне (ПВО). По словам Зеленского, новые пакеты помощи также должны будут усилить артиллерийские и дальнобойные возможности украинской армии.
Ранее украинский лидер выразил надежду на победу после выделения нового пакета помощи стране от США. После того, как законопроект одобрит сенат, документ отправят на подпись к президенту Джо Байдену. Речь идет о 61 миллиарде долларов.
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Владимир Зеленский
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Джо Байден
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