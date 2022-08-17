США подтвердили свои обязанности по выдаче виз для желающих посетить ООН

В США признали особую обязанность страны по выдаче американских въездных виз лицам, которые запланировали посещение мероприятий в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

Прайс дал комментарий в связи с намерением главы МИД РФ Сергея Лаврова приехать на очередную сессию Генассамблеи ООН.

«На нас как на стране, на территории которой размещается ООН, лежит особая обязанность за оказание содействия в организации поездок тех [лиц], которые принимают участие в деятельности организации», — подчеркнул он.

Официальный представитель Госдепа не стал публично подтверждать готовность американской стороны выдать въездные визы Лаврову и членам российской делегации. Прайс также отказался комментировать намерение посла РФ в США Анатолия Антонова посетить ведомство.

Российский дипломат заявил, что диппредставительство России потребовало у Соединенных Штатов решить вопрос с визами для главы МИД РФ и других участников миссии. Антонов уточнил, что обращение направили в Белый дом и Госдеп.