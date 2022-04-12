Путин назвал происходящее на Украине трагедией

Происходящая в настоящее время на Украине ситуация является трагедией, но у России не было иного выхода. Об этом по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме «Восточный» сообщил президент РФ Владимир Путин, написало РИА «Новости».

«Происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было», — заявил он.

Президент Лукашенко выразил солидарность с российским коллегой и сообщил, что Россия начала спецоперацию вовремя.

«По российской территории был бы нанесен сокрушительный удар, если бы Россия хоть чуть запоздала с операцией», — сказал Лукашенко.

Владимир Путин также подчеркнул, что россияне, белорусы и украинцы являются триединым народом.

Ранее российский лидер сообщил, что цели спецоперации на Украине благородны и обязательно будут достигнуты.