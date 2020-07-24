США поднимут вопрос о противоспутниковом оружии на переговорах с Россией

Вопрос о противоспутниковом оружии станет основным на повестке предстоящих переговоров США и России по стратегической безопасности. Такое мнение выразил спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его мнению, испытание Россией противоспутникового оружия в космосе «недопустимо». «Это будет основной проблемой, обсуждаемой на следующей неделе в Вене», — написал чиновник на своей странице в Twitter.

На днях Маршал Биллингсли назвал российские крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой «летучими Чернобылями» и призвал прекратить их разработку. В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что США не следует указывать, что производить России, а что нет, тогда как сами они «работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала», выходя из всевозможных договоров по ограничению атомного оружия.

Ранее Трамп задействовал закон военного времени для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия.