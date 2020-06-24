Трамп применил закон военного времени для создания гиперзвукового оружия
Информацию об этом распространил Белый дом, пишет РИА «Новости». Закон об оборонном производстве был принят еще в 1950 году после начала Корейского конфликта. Он применяется в условиях чрезвычайных ситуаций или войны.
По мнению Трампа, этот документ представляет собой наиболее экономически эффективный и целесообразный альтернативный метод выполнения поставленных задач по разработке подобных технологий.
В Вашингтоне многократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Сейчас в Штатах готовится несколько гиперзвуковых носителей.
Ранее стало известно, что американские власти планируют в 2020 году ускорить испытания гиперзвукового оружия. Об этом заявил глава Пентагона Марк Экспер во время семинара, трансляция которого шла в аккаунте министерства обороны США в Twitter.