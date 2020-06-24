Трамп применил закон военного времени для создания гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп задействовал закон военного времени для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия.

Информацию об этом распространил Белый дом, пишет РИА «Новости». Закон об оборонном производстве был принят еще в 1950 году после начала Корейского конфликта. Он применяется в условиях чрезвычайных ситуаций или войны.

По мнению Трампа, этот документ представляет собой наиболее экономически эффективный и целесообразный альтернативный метод выполнения поставленных задач по разработке подобных технологий.

В Вашингтоне многократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Сейчас в Штатах готовится несколько гиперзвуковых носителей.

Ранее стало известно, что американские власти планируют в 2020 году ускорить испытания гиперзвукового оружия. Об этом заявил глава Пентагона Марк Экспер во время семинара, трансляция которого шла в аккаунте министерства обороны США в Twitter.