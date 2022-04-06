США подконтрольны 336 биолабораторий в 30 странах, в том числе вблизи России и Китая

Пентагон контролирует 336 биолабораторий в 30 странах, в том числе порядка 60 объектов расположены вблизи России и КНР. Об этом со ссылкой на данные китайского МИД в СБ ООН сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, передало РИА «Новости».

США используют лазейки в международном законодательстве для наращивания своего военно-биологического потенциала в разных точках мира. Все лаборатории создают по одному сценарию и подключают к единой системе.

Кириллов рассказал, что по данным МИД КНР, сегодня под контролем Пентагона находятся 336 лабораторий на территориях 30 стран, работающих вне национальной юрисдикции. И только вблизи границ России и Китая располагаются порядка 60 лабораторий, которые с 2005 года модернизировались на средства из оборонного бюджета США.

Начальник РХБЗ отметил, что Россия постоянно предпринимает усилия для создания механизма проверок соблюдения Конвенции о запрещении биологического оружия, однако эти попытки вот уже на протяжении более чем 20 лет каждый раз блокируются Штатами.

Ранее в Кремле рассказали о разработках этнического биооружия в лабораториях США.