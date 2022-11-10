Мир 10 ноября 2022, 22:44 США подготовили очередной пакет военной помощи Украине Советник Байдена Салливан: США передадут Украине ПВО Avenger с ракетами Stringer Pxhere

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Белый дом анонсировал очередной пакет военной помощи Украине. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщил ТАСС.

Он отметил, что Штаты прикладывают усилия, чтобы обеспечить киевский режим всем необходимым для самообороны.

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«Сегодня Соединенные Штаты объявят об очередном пакете помощи в области безопасности для Украины, включая важный вклад в ее противовоздушную оборону (ПВО)», — сказал Салливан.

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Он подчеркнул, что переданная Соединенными Штатами военная техника будет иметь «критически важное значение» в борьбе с беспилотниками.

В Белом доме оценили новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. В него также войдут 100 бронемашин, 400 гранатометов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS,а также минометные и артиллерийские снаряды.

10 ноября министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что страна прекращает поставки оружия на Украину. Однако он не исключил, что в будущем может снова поступить распоряжение о сборе военной помощи. Крозетто добавил, что сейчас в приоритете остается сбор средств на восстановление гражданских объектов на киевских территориях.