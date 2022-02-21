Власти Соединенных Штатов подготовили предварительный пакет санкций против России. Речь идет о запрете на обработку транзакций крупных российских банков. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Эти санкции могут быть активизированы, если Россия нападет на Украину. По данным западных СМИ, цель данных мер — ударить по российской экономике с помощью разрыва корреспондентских отношений между банками сторон.

Собеседники агентства заявили, что Штаты хотят также ввести санкции против ряда российских лиц и компаний. Их могут внести в черный список (SDN-лист), таким образом этих физических и юридических лиц исключат из американской банковской системы, их активы в США будут заморожены. Кроме того, им запретят вести торговлю с американцами.

Россия не раз отрицала слухи о том, что она якобы собирается напасть на Украину. Российские власти утверждают, что такие сообщения — лишь предлог для размещения НАТО военной техники около границ с РФ.

При этом западные СМИ на прошлой неделе называли даже точную дату и время вторжения России на Украину. Однако после того, как этого не случилось, таблоид The Sun отредактировал свою статью.