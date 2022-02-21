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    21 февраля 2022, 07:29

    США подготовили новые антироссийские санкции — СМИ

    Reuters: США подготовили санкции против российских банков

    Наза Салех Захи

    Власти Соединенных Штатов подготовили предварительный пакет санкций против России. Речь идет о запрете на обработку транзакций крупных российских банков. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

    США подготовили новые антироссийские санкции — СМИ

    Эти санкции могут быть активизированы, если Россия нападет на Украину. По данным западных СМИ, цель данных мер — ударить по российской экономике с помощью разрыва корреспондентских отношений между банками сторон.

    Собеседники агентства заявили, что Штаты хотят также ввести санкции против ряда российских лиц и компаний. Их могут внести в черный список (SDN-лист), таким образом этих физических и юридических лиц исключат из американской банковской системы, их активы в США будут заморожены. Кроме того, им запретят вести торговлю с американцами.

    Россия не раз отрицала слухи о том, что она якобы собирается напасть на Украину. Российские власти утверждают, что такие сообщения — лишь предлог для размещения НАТО военной техники около границ с РФ.

    При этом западные СМИ на прошлой неделе называли даже точную дату и время вторжения России на Украину. Однако после того, как этого не случилось, таблоид The Sun отредактировал свою статью.