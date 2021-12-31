США поддержат трансгендеров Пакистана грантами

Госдепартамент США выделит 150 тысяч долларов (около 11 миллионов рублей) на реализацию программы поддержки трансгендеров в Пакистане. Об этом со ссылкой на документацию к гранту сообщил RT.

Представительство США в Пакистане объявило открытый конкурс, в рамках которого каждый может подать заявку на гранты для поддержки трансгендеров. В Госдепе хотят, чтобы пакистанцам в возрасте от 18 до 40 лет, сменившим пол, помогли установить контакты с представителями США.

Американские специалисты должны помочь пакистанским трансгендерам приобрести профессиональные навыки и знания, чтобы они укрепляли свои финансовые возможности. А еще участникам программы помогут усвоить «передовые практики» для содействия в их социализации.

Претендовать на грант может любая некоммерческая и неправительственная организация, имеющая законный статус, отвечающая техническим и юридическим требованиям двух стран, согласно тендеру.

Ранее первая леди Франции Брижит Макрон оскорбилась, узнав о слухах, что она якобы трансгендер.