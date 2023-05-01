Спецоперация 01 мая 2023, 19:33 Экс-советник главы Пентагона заявил, что ВСУ не могут отразить российские удары Полковник Макгрегор: украинцы оказались в тупике, Россия уничтожила 90% западной техники РИА «Новости»

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ВСУ попали в крайне тяжелое положение из-за уничтожения западной техники, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он рассказал, что сейчас украинские военные не в состоянии отвечать на удары ВС России, поэтому к анонсированному наступлению армия будет готова нескоро.

Макгрегор отметил, что ВСУ потеряли до 90% поставленной Западом техники. Из-за этого в НАТО ситуацию на Украине считают «гиблым делом», добавил военный.

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«У них нет противовоздушной обороны, они не могут отразить российские ракеты или артиллерию, а русские видят все их действия. По сути, украинцы находятся в тупике», — рассказал бывший советник главы Пентагона.

Ранее Макгрегор заявлял — украинские власти осознают, что не смогут выйти победителями из конфликта. Он уточнил, что США подталкивают ВСУ к контрнаступлению, но у армии попросту нет для этого ресурсов. По мнению полковника, представители Штатов не успокоятся, пока «российские танки не окажутся у границы с Польшей».