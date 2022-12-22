22 декабря 2022, 22:25
США разрешили передать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины
Сенат США одобрил конфискацию замороженных активов российских бизнесменов в пользу Украины
Сенат Конгресса США провел голосование за включение в законопроект о федеральном бюджете на 2023 год инициативы, которая позволит изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов России для их передачи Украине. Об этом сообщил канал C-SPAN.
«Сенат единогласно одобрил <…> поправку, позволяющую конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине», — отмечено в сообщении.
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Итоговый проект бюджета Сенат планирует рассмотреть позже.
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Президент США Джо Байден ранее подписал меморандум о выделении Украине до одного миллиарда долларов на военную помощь. Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи в размере почти двух миллиардов долларов.
В него вошли зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и высокоточные управляемые ракеты для истребителей. США планируют передать украинским военным управляемые авиационные бомбы JDAM.
Накануне, 21 декабря, украинский президент Владимир Зеленский провел в Вашингтоне личные переговоры с Джо Байденом. Также глава Украины выступил с речью в Конгрессе США.
США
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