Мир 22 декабря 2022, 22:25 США разрешили передать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины Сенат США одобрил конфискацию замороженных активов российских бизнесменов в пользу Украины РИА «Новости»

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Сенат Конгресса США провел голосование за включение в законопроект о федеральном бюджете на 2023 год инициативы, которая позволит изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов России для их передачи Украине. Об этом сообщил канал C-SPAN.

«Сенат единогласно одобрил <…> поправку, позволяющую конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине», — отмечено в сообщении.

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Итоговый проект бюджета Сенат планирует рассмотреть позже.

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Президент США Джо Байден ранее подписал меморандум о выделении Украине до одного миллиарда долларов на военную помощь. Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи в размере почти двух миллиардов долларов.

В него вошли зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и высокоточные управляемые ракеты для истребителей. США планируют передать украинским военным управляемые авиационные бомбы JDAM.

Накануне, 21 декабря, украинский президент Владимир Зеленский провел в Вашингтоне личные переговоры с Джо Байденом. Также глава Украины выступил с речью в Конгрессе США.