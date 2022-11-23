Мир 23 ноября 2022, 19:30 США передадут Украине средства ПВО в рамках нового пакета помощи Госсекретарь Блинкен заявил о включении ПВО в новый пакет военной помощи Украине Defense.gov

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Министерство обороны США направит на Украину средства противовоздушной обороны, боеприпасы, а также дополнительные вооружения на общую сумму 400 миллионов долларов. Об этом говорится в официальном заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена.

Общая военная помощь для Украины после поставки новых видов вооружения достигнет 19,7 миллиардов долларов.

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Блинкен добавил, что к усилиям США уже присоединилась Великобритания, которая направила на закупку систем противовоздушной обороны 50 миллионов фунтов стерлингов, а также власти Швеции, которые закупили ПВО для Украины на 300 миллионов долларов.

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Распоряжение о выделении Украине нового транша военной помощи на 400 миллионов долларов подписал президент США Джо Байден. Право распоряжаться выделенными деньгами он передал главе Госдепартамента Энтони Блинкену.

Министр финансов США Джанет Йеллен добавила, что Украина получит еще 4,5 миллиарда долларов для поддержки финансовой состоятельности. Средства направят на выплаты зарплат бюджетникам и поддержку экономической стабильности страны.