Мир 10 апреля 2024, 00:26 США ответили на заявление СК о спонсорах терактов в России Салливан назвал нонсенсом обвинение СК России в финансировании терроризма Unsplash

Читать 360tv в

Возбужденное Следственным комитетом РФ уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО является «нонсенсом». Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Его процитировало РИА «Новости».

Представителя Белого дома удивило утверждение российского ведомства о том, что для финансирования террористов использовались средства иностранных компаний. Среди них была и организация Burisma, связанная с сыном президента Джо Байдена Хантером.

Реклама

По словам Салливана, Россия «знает, что это „Исламское государство“* совершило теракт в Москве», этой информацией обладает и Вашингтон. Американский советник также заявил, что США предупреждали о готовящейся террористической атаке.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.