Важное 09 апреля 2024, 16:09 Украинскую компанию «Бурисма Холдингс» обвинили в финансировании терактов в России СК: деньги на теракты в России прошли через украинскую «Бурисма Холдингс» РИА «Новости»

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Украинская нефтегазовая компания «Бурисма Холдингс» входила в число коммерческих организаций, выделивших средства на проведение терактов в России в последние годы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве подчеркнули, что к таким выводам пришли после проведенной проверки, организованной после обращения группы депутатов, сенаторов и общественников. Она касалась высших должностных лиц США и стран НАТО, которые могли быть причастны к выделению денег на террористическую деятельность.

В ходе работы выяснилось, что средства для реализации терактов в России, а также других странах для устранения политических и общественных деятелей проходили через коммерческие организации, среди которых оказалась украинская «Бурисма Холдингс».

В результате следователи возбудили уголовное дело о финансировании терроризма.

Сейчас сотрудники ведомства при участии спецслужб и финансовой разведки проверяют источники и движение нескольких миллионов долларов, а также причастность к незаконной деятельности западных бизнесменов и политиков.

Кроме того, оперативники работают над установкой связей непосредственных исполнителей теракта с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии МВД заявил, что бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» ждет расплата. Глава государства подчеркнул, что получить информацию о главных выгодоприобретателях вполне возможно, чтобы привлечь их к ответственности за заказное преступление.