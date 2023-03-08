Мир 08 марта 2023, 07:44 США ответили на критику КНР и заявили, что не стремятся к конфронтации Совбез США заявил, что Вашингтон не стремится к конфронтации с Пекином Викимедиа

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В США отреагировали на заявление главы МИД Китая Цинь Гана, который обвинил Вашингтон в попытке сдерживания Пекина. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к конфронтации с Китаем, сообщил Reuters.

«Я бы сказал то же самое, что мы говорим уже так долго: мы стремимся к стратегической конкуренции с Китаем. Мы не стремимся к конфликту», — заявил он.

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При этом Кирби добавил, что США уважают «политику одного Китая» и не хотят видеть изменения статус-кво в отношении Тайваня. Однако все же решил еще раз попросить КНР не предоставлять военную помощь России. Хотя власти Китая постоянно твердят, что никакой поддержки в сфере вооружения не оказывали и не собираются оказывать Москве.

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Накануне министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ежегодном послании обвинил США в двойных стандартах. Он напомнил, что Вашингтон нарушает соглашение и продолжает вооружать Тайвань, при этом охотно говорят о суверенитете Украины. Кроме этого Ган предупредил Вашингтон, что его попытки затормозить экономическое развитие страны обречены на провал.