04 мая 2023, 23:04
США оценили мощную военную силу России
Глава нацразведки США Хейнс: Россия имеет «мощную военную силу»
Несмотря на потери в ходе спецоперации, Россия обладает мощной военной силой и до сих пор представляет ядерную «экзистенциальную угрозу» США. Об этом заявили директор американской нацразведки Эврил Хейнс и глава Разведывательного управления Минобороны (РУМО) США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер, сообщил ТАСС.
Хейнс выразила уверенность в том, что Россия потратит годы, чтобы восстановить сухопутные войска после вооруженного конфликта.
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«Но это не означает, что они не являются мощной военной силой», — отметила она.
Берриер уточнил, что российские Воздушно-космические силы, Военно-морской флот, стратегические силы и силы проведения операций в киберпространстве в основном не участвуют в спецоперации. Россия за 5-10 лет восстановит свои сухопутные войска. Все зависит от влияния западных санкций, подчеркнул он.
«[Речь идет] о все еще экзистенциальной угрозе [США] в плане имеющегося у них [россиян] ядерного арсенала», — добавил Берриер.
Также во время выступления в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса Хэйнс отметила, что Вооруженные силы Украины быстро проиграют, если Запад прекратит поставки военной техники.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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