Мир 04 мая 2023, 21:57 США признали, что Украина не сможет противостоять России без западной помощи Глава нацразведки США Хэйнс: Украина не сможет противостоять РФ без военной помощи Запада Flickr

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Украина быстро потерпит поражение, если Запад перестанет снабжать ее оружием. На это указала директор национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хэйнс, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

«Украина, <…> вероятнее всего, не сможет противостоять <…> России, если большую часть западной помощи прекратят оказывать», — процитировал ее ТАСС.

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Хэйнс признала, что Россия имеет «естественное преимущество» в соотношении живой силы и ресурсов, в от время как Украина «в чрезвычайно степени» зависит от военной помощи извне.

Глава нацразведки подтвердила, что Украина готовит контрнаступление, некоторые моменты операции сейчас согласовываются.

В то же время ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что, по сути, многократно анонсированное контрнаступление ВСУ уже началось. Об этом, по его мнению, свидетельствует как обстановка на фронте, так и участившиеся диверсии и атаки с беспилотниками на территории России. При этом «вагнеровцы» продолжают продвигаться в Артемовске. ВС России успешно действуют и на других направлениях спецоперации.