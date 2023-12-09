09 декабря 2023, 08:42
США отреагировали на обстрел посольства в Ираке
США осудили обстрел посольства в Ираке и призвали провести расследование
Власти США решительно осудили обстрел своего посольства в Багдаде, призвали расследовать обстоятельства ситуации и привлечь к ответственности виновных. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента.
«Призываем силовые структуры Ирака провести расследование в кратчайшие сроки, установить причастных и привлечь их к ответственности», — заявил представитель ведомства Мэттью Миллер.
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Утром в пятницу по посольству США в особо охраняемой зоне в центре Багдада нанесли ракетный удар. Из сотрудников американской дипмиссии, по предварительным данным, никто не пострадал. СМИ сообщали, что внутри здания посольства сработали сирены тревоги.
Премьер-министр Мухаммед ас-Судани расценил произошедшее как террористический акт и отметил, что он неприемлем вне зависимости от любых обстоятельств.
В октябре под обстрел в Ираке также попала американская военная база Айн аль-Асад.
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Ирак
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