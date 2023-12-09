Мир 09 декабря 2023, 08:42 США отреагировали на обстрел посольства в Ираке США осудили обстрел посольства в Ираке и призвали провести расследование РИА «Новости»

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Власти США решительно осудили обстрел своего посольства в Багдаде, призвали расследовать обстоятельства ситуации и привлечь к ответственности виновных. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента.

«Призываем силовые структуры Ирака провести расследование в кратчайшие сроки, установить причастных и привлечь их к ответственности», — заявил представитель ведомства Мэттью Миллер.

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Утром в пятницу по посольству США в особо охраняемой зоне в центре Багдада нанесли ракетный удар. Из сотрудников американской дипмиссии, по предварительным данным, никто не пострадал. СМИ сообщали, что внутри здания посольства сработали сирены тревоги.

Премьер-министр Мухаммед ас-Судани расценил произошедшее как террористический акт и отметил, что он неприемлем вне зависимости от любых обстоятельств.

В октябре под обстрел в Ираке также попала американская военная база Айн аль-Асад.