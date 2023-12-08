Мир 08 декабря 2023, 07:19 Посольство США в центре Багдада подверглось ракетному обстрелу Shafaq News: рядом с посольством США в Багдаде были слышны взрывы Багдад, Ирак / РИА «Новости»

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Окрестности американского посольства в охраняемой «зеленой зоне» в центре Багдада подверглось ракетному обстрелу. Об этом написало агентство Shafaq News со ссылкой на осведомленный источник в силах безопасности Ирака.

По словам собеседника, рядом с дипломатической миссией США раздались взрывы. Внутри здания посольства заработали сирены тревоги. Источник утверждает, что эту зону атаковали несколькими ракетами.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после очередного витка арабо-израильского конфликта. В Белом доме неоднократно заявляли, что американские военные базы в регионе неоднократно атаковали террористы, а также члены радикальных группировок, которых в Вашингтоне связывают с Ираном.

Ранее арабские СМИ сообщили, что сирийская база «Конико» с американскими военнослужащими была обстреляна. В результате удара погибло несколько человек.