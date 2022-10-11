США отправят на Украину два первых комплекса ПВО NASAMS | 360°

Мир 11 октября 2022, 21:21 Поделиться Telegram

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Viber США отправят на Украину два первых комплекса ПВО NASAMS Белый дом заявил о скорой отправке на Украину два первых комплекса ПВО NASAMS Wikipedia

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Американские власти планируют в ближайшее время отправить на Украину первые передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMAS. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«„Мы усердно работаем над тем, чтобы передать им первые два [комплекса] NASAMS. Мы считаем, что мы на пути к тому, чтобы передать [их] <…> в самом ближайшем будущем“, — процитировал Кирби ТАСС.

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Представитель Белого дома не стал называть точную дату отправки вооружения. Но он подчеркнул, что США заинтересованы в максимально быстрой поставке. Всего Украина должна получить восемь комплексов ПВО NASAMS. По словам Кирби, США продолжат обсуждать с украинской стороной вопрос предоставления дополнительных средств противовоздушной обороны.

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«Мы постоянно обсуждаем с украинской стороной их потребности, и их потребности меняются. <…> Сейчас мы, конечно, опять говорим о средствах ПВО. <…> Мы продолжим работать с ними над их дополнительными потребностями в будущем», — сказал он.

Ранее Кирби заявлял, что США не ищут конфликта с Россией и не станут отправлять своих солдат на Украину.

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