США отправят на Украину два первых комплекса ПВО NASAMS | 360°

Все новости

Мир

11 октября 2022, 22:31

Запад начал рассматривать применение тактического ядерного оружия против России — КГБ Белоруссии

Знаменитости

11 октября 2022, 22:29

Маск опроверг слухи о переговорах с Путиным об Украине

Реклама

Мир

11 октября 2022, 22:23

Замгенсека ООН посетит Москву для переговоров по зерновой сделке

Подмосковье

11 октября 2022, 22:19

Свыше 180 внештатных сотрудников получили удостоверения от ГУСТ в Подмосковье

Общество

11 октября 2022, 22:14

Срок годности продуктов призвали увеличить. Рынок не хочет подстраиваться под изменения

Мир

11 октября 2022, 22:04

Сразу четыре электроподстанции перестали работать во Львове

Технологии

11 октября 2022, 22:02

«Авито» будет сотрудничать с Российским экологическим оператором

Мир

11 октября 2022, 21:55

Букингемский дворец объявил дату коронации Карла III

Подмосковье

11 октября 2022, 21:54

Движение по обновленной улице Чистяковой в Одинцове запланировали пустить до конца года

Мир

11 октября 2022, 21:21

США отправят на Украину два первых комплекса ПВО NASAMS

Белый дом заявил о скорой отправке на Украину два первых комплекса ПВО NASAMS

Читать 360tv в

Американские власти планируют в ближайшее время отправить на Украину первые передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMAS. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«„Мы усердно работаем над тем, чтобы передать им первые два [комплекса] NASAMS. Мы считаем, что мы на пути к тому, чтобы передать [их] <…> в самом ближайшем будущем“, — процитировал Кирби ТАСС.

Реклама

Представитель Белого дома не стал называть точную дату отправки вооружения. Но он подчеркнул, что США заинтересованы в максимально быстрой поставке. Всего Украина должна получить восемь комплексов ПВО NASAMS. По словам Кирби, США продолжат обсуждать с украинской стороной вопрос предоставления дополнительных средств противовоздушной обороны.

Реклама

«Мы постоянно обсуждаем с украинской стороной их потребности, и их потребности меняются. <…> Сейчас мы, конечно, опять говорим о средствах ПВО. <…> Мы продолжим работать с ними над их дополнительными потребностями в будущем», — сказал он.

Ранее Кирби заявлял, что США не ищут конфликта с Россией и не станут отправлять своих солдат на Украину.

США

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама