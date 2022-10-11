США исключили отправку своих войск на Украину | 360°

Мир 11 октября 2022, 20:21 Поделиться Telegram

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Viber США исключили отправку своих войск на Украину Представитель Белого дома Кирби: США не отправят войска на Украину РИА «Новости»

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Президент Джо Байден дал понять, что американские войска не будут отправлять на Украину, ведь США не ищут конфликта с Россией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией, и президент Джо Байден обозначил это предельно четко», — цитирует Кирби РИА «Новости».

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По словам представителя Белого дома, американская администрация по-прежнему не планирует отправку военнослужащих США на территорию Украины.

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«Никто не хочет, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не видим причин для этого», — отметил он.

Также Кирби считает, что такое развитие событий означало бы катастрофу для всех сторон. При этом в Вашингтоне на данном этапе не видят указаний на то, что Россия готовится к применению оружия массового уничтожения.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не исключают возможностей в вопросе поставок оружия на Украину.

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