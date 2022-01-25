США отказались уступать России в вопросах гарантий безопасности

Белый дом не планирует идти ни на какие уступки России в вопросах безопасности. Прогресс в переговорах возможен только на основе взаимных шагов. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

«Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками — они должны будут предприниматься на взаимной основе. Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности», — подчеркнул Прайс.

Он также добавил, что Вашингтон перед тем, как предпринять какие-либо шаги, планирует провести тщательные консультации с партнерами, в том числе с Украиной.

Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности состоялись 10 января в Женеве. Через два дня в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день в Вене организовали консультации на площадке ОБСЕ.

21 января в рамках переговоров по гарантиям безопасности состоялась встреча глав дипведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

Ранее в госдепартаменте заявили, что США открыты к новому контакту с РФ на уровне глав дипломатических ведомств, если подобное взаимодействие пойдет на пользу разрешению кризиса вокруг Украины.