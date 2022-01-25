Госдеп объявил о готовности к новым контактам с Россией по Украине

США открыты к новому контакту с РФ на уровне глав дипломатических ведомств, если подобное взаимодействие пойдет на пользу разрешению кризиса вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Прайс пообещал, что США в скором времени представят письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности.

«После этого мы открыты к дополнительному очному взаимодействию, если таковое с нашей точки зрения окажется полезным и конструктивным в рамках наших дипломатических усилий», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Встреча главы Госдепартамента США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова прошла 21 января в Женеве. Инициатором общения выступила американская сторона. На встрече обсуждался текущий кризис европейской безопасности. По итогам переговоров Сергей Лавров сказал, что планирует новый контакт с американским коллегой после получения ответов на российские предложения.

В декабре 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от продолжения расширения НАТО на восток, присоединения к альянсу Украины и создания военных баз в республиках бывшего СССР. Кроме того, среди требований был пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО близ российских границ и отвод сил блока в Восточной Европе на позиции 1997 года.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли 10 января в Женеве. 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ.