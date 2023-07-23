Мир 23 июля 2023, 22:01 США отказались снимать санкции с Китая Глава Гослепа Блинкен: санкции США против главы Минобороны Китая не помешают диалогу стран РИА «Новости»

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Санкции США против главы Минобороны Китая Ли Шанфу — не повод для препятствий диалоша между военными ведомствами двух стран. Такое мнение в в интервью телеканалу CNN высказал глава Госдепа Энтони Блинкен.

«Если смотреть на вопрос с практической точки зрения, эти санкции не препятствуют контактам министров. Практических препятствий нет. Это политическое решение, которое остается за Китаем, — вступать в контакты или нет», — сказал госсекретарь США в ответ на вопрос, готов ли Белый дом снять санкции с США.

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Блинкен добавил, что Вашингтон со своей стороны «ясно дал понять», что прямые контакты между военными необходимы.

Министр обороны Китая Ли Шанфу попал под санкции США в 2018 году из-за одобрения покупки КНР российских ЗРК С-400и истребителей Су-35. Ему запрещено пользоваться услугами американской финансовой системы и приезжать в США.

Ранее российский социолог Алексей Филиппов прокомментировал слова министра нацобороны Китая Ли Шанфу о том, что прямой конфликт между США и КНР может привести к катастрофическим последствиям. Если противостояние между двумя державами и будет, то оно будет носить локальный характер.