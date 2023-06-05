Мир 05 июня 2023, 16:41 Социолог Филиппов: конфликт между Китаем и США будет носить локальный характер

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Российский социолог Алексей Филиппов в разговоре с изданием РИА ФАН прокомментировал слова министра нацобороны Китая Ли Шанфу о том, что прямой конфликт между США и КНР может привести к катастрофическим последствиям.

По словам социолога, если противостояние между двумя державами и будет, то оно будет носить локальный характер.

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«Во всей этой ситуации пострадает только Тайвань, который давно придерживается американского вектора развития и считает США своими защитниками, что может стать неприятным сюрпризом для властей в Тайбэе», — добавил Филиппов.

В своей речи Шанфу отметил, что Пекину и Вашингтону следует искать точки соприкосновения для развития двусторонних связей и углубления сотрудничества, несмотря на существующие противоречия.