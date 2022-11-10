Мир 10 ноября 2022, 07:59 США отказались передавать Украине дроны Gray Eagle из-за угрозы эскалации — СМИ WSJ: Пентагон отказался поставлять Украине БПЛА Grey Eagle из-за угрозы эскалации РИА «Новости»

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Американская администрация отказалась передавать Украине беспилотные летательные аппараты MQ-1 °C Gray Eagle из-за угрозы эскалации конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отметило, что США не передаст Украине современные дроны, несмотря на просьбы киевских властей. Как считают американские власти, поставка БПЛА может стаь сигналом для Кремля, что Пентагон поставляет вооружения, которое может потенциально использоваться для ударов по территории России.

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Также в США опасаются, что технологии, которые применены при создании Gray Eagle, похитят во время боев.

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В сентябре The Wall Street Journal сообщил, что группа конгрессменов США предложила главе Минобороны США Ллойду Остину направить Украине беспилотники. Но пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заявил, что США еще не приняли решение о предоставлении ВСУ дронов Grey Eagle.