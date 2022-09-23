США еще не приняли решение о предоставлении Украине дронов Grey Eagle | 360°

Спецоперация 23 сентября 2022, 00:50 Поделиться Telegram

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Viber США еще не приняли решение о предоставлении Украине дронов Grey Eagle Пентагон: США не приняли решение о предоставлении Украине дронов Grey Eagle Unsplash/Specna arms

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Американская администрация еще не приняла решение о возможной поставке Украине беспилотных летательных аппаратов MQ-1 °C Gray Eagle, который запрашивал Киев. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер. Его процитировал ТАСС.

«Мы знаем, что украинцы просили Gray Eagle, заинтересованы в Gray Eagle. Никаких решений относительно этого принято не было», — пояснил представитель Пентагона.

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В настоящий момент Вашингтон рассматривает вопрос «защиты технологий», а также «выживаемости дронов» на Украине. Кроме того. США должны учесть влияние этих поставок на собственную боеготовность.

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До этого The Wall Street Journal сообщил, что группа конгрессменов США обратилась к главе Минобороны США Ллойду Остину с предложением передать Украине беспилотники. Американские «ястребы» делают все для разжигания конфликта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему западные страны до сих пор поддерживают украинского президента Владимира Зеленского.

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